Главу фирмы осудят за кражу 6,9 млн руб при строительстве жилья для сирот в Куйтуне

Главу фирмы обвиняют в краже 6,9 млн руб при строительстве жилья для сирот в Куйтуне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя и сотрудника строительной компании обвиняют в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот в Куйтуне. По версии следствия, в 2017-2018 годы во время возведения двух многоквартирных домов в рамках госконтракта они допустили множество недочетов, нарушений и не благоустроили двор. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры по Иркутской области и регионального Главка МВД.

- На основании представленной ими фиктивной документации о выполнении работ в полном объеме получили от заказчика оплату по государственному контракту. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму 6,9 млн рублей, - рассказали в ведомствах.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Тем временем, дело в отношении сотрудницы местной администрации, принявшей работы, рассматривают в Свердловском районном суде Иркутска.

Напомним, 20 июня в Ангарске Иркутской области произошла стрельба в одном из заведений. Как рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета, неизвестный вошел в кафе и сделал несколько выстрелов по одному посетителю. В итоге: один человек погиб, двое в больнице. Что об этом известно сегодня.