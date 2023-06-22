16 штрафов выписали мотоциклисту за гонку с полицейскими в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске инспекторам ДПС пришлось устроить погоню за мотоциклистом, который проигнорировал требование остановиться. Это произошло на дороге Южный подъезд. Увидев людей в форме, байкер прибавил скорость и попытался скрыться, виляя в потоке машин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Двигаясь по городским улицам, мужчина нарушал дорожные правила, проезжая на запрещающие сигналы светофора и не уступая дорогу пешеходам на переходах, - отмечают в ведомстве.

Однако вскоре гонка с правоохранителями закончилась. Лихач решил спешиться и убежать, тут-то его и поймали полицейские. Он признался, что ехал на работу, а остановиться побоялся, так как лишен прав. На мотоциклиста составили 16 административных материалов.

Напомним, в Иркутске вручили Орден Мужества младшему лейтенанту полиции Рустаму Дзаурову и медаль «За Отвагу» старшему сержанту полиции Алексею Игнатьеву. Напарники обезвредили напавшего на них почтальона. 20-летний парень сам набрал 02 и встретив наряд, вонзил одному из правоохранителей в шею нож.