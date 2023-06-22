Водитель Subaru Legacy сбил двух человек на пешеходном переходе в Иркутске Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Полицейские разбираются в обстоятельствах ночной аварии на развязке Ушаковского моста в Иркутске. Авария стала смертельной для одного из пострадавших. По информации городской Госавтоинспекции, этой ночью после полуночи двое мужчин переходили дорогу по нерегулируемой «зебре», когда их на скорости сбила иномарка. Машина двигалась со стороны улицы Сурнова в направлении Баррикад.

- В результате инцидента 32-летний житель микрорайона Топкинский скончался, второй пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение, - рассказали КП-Иркутск в ведомстве.

Стало известно, что 34-летний водитель в момент трагедии был трезв. Проводится проверка.

Напомним, в Иркутске вручили Орден Мужества младшему лейтенанту полиции Рустаму Дзаурову и медаль «За Отвагу» старшему сержанту полиции Алексею Игнатьеву. Напарники обезвредили напавшего на них почтальона. 20-летний парень сам набрал 02 и встретив наряд, вонзил одному из правоохранителей в шею нож.