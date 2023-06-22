Фестиваль русской оперы под открытым небом состоится в Тальцах с 1 по 9 июля Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В архитектурно-этнографическом музее Тальцы готовятся к крупному событию. На территории единственной в мире сохранившейся деревянной крепости 17 века под названием Илимский острог выступят звезды оперы. При этом все действо разворачивается под открытым небом. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- 1 июля в "Тальцах" арии из опер русских композиторов исполнят именитые солисты России, Белоруссии, Сербии, - рассказывают о запланированных мероприятиях в правительстве региона. - 5 июля в филармонии впервые в Иркутске представят монооперу "Ожидание" Микаэла Таривердиева. Её исполнит заслуженная артистка Республики Беларусь Татьяна Третьяк.

8 и 9 июля в музее Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и звезды оперной сцены России и Сербии исполнят оперу Сергея Рахманинова "Алеко".

Напомним, в День молодежи 24 июня в Иркутске запланировано примерно 50 праздничных мероприятий, которые горожане смогут посетить абсолютно бесплатно. Праздник предполагает разделение на тематические линии. В их числе «Навстречу креативу», «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу спорту», «Навстречу своему делу», «Навстречу Родине», «Навстречу добру» и «Навстречу карьере».