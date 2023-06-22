Отключение воды в Октябрьском округе Иркутска с 3 по 14 июля 2023

В тот день пострадали 18 людей, в числе которых и сотрудники колонии. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Уголовное дело о массовом беспорядке, который произошел в исправительной колонии № 15 Иркутской области, направлено в суд. Три года назад в Ангарске осужденные устроили бунт. 19 мужчин подожгли несколько объектов на промышленной зоне, причинив учреждению серьезный ущерб. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Иркутской области.

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- Завершено расследование уголовного дела в совершении преступлений по фактам массовых беспорядков и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья к сотрудникам мест лишения свободы, а также в отношении осужденных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения, - говорят в ведомстве.

В тот день пострадали 18 людей, в числе которых и сотрудники колонии. Перед тем, как направить дело в суд, следователи провели более 2 тысяч следственных и процессуальных действий, свыше 500 судебных экспертиз, более 35 осмотров места происшествия с применением криминалистической техники и квадрокоптеров.