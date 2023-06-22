Горячую воду отключат в Свердловском и Октябрьском округах 3 июля

Жители Октябрьского и Свердловского округов останутся без горячего водоснабжения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно с приходом лета сотрудники участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Проведение испытаний очень важный момент. Ведь благодаря им зимой не происходят аварии. Но зато летом горожане остаются на пару дней без горячей воды. Так, с 10:00 3 июля жители Октябрьского и Свердловского округов останутся без горячего водоснабжения.

- До 17:00 14 июля в Свердловском и Октябрьском округах города Иркутска будет отключено водоснабжение. На тепловых сетях города специалисты участка тепловых сетей Ново – Иркутской ТЭЦ приступают к ремонтным работам и испытаниям оборудования. Для их качественного выполнения необходимо временное ограничение подачи горячего водоснабжения в дома горожан ,- говорят специалисты оператора тепловых сетей в Иркутске.

А уже с сегодняшнего дня, 22 июня, горячую воду отключились в частях Правобережного и Свердловского округах.

Фото: оператор тепловых сетей в Иркутске.

Фото: оператор тепловых сетей в Иркутске.

Фото: оператор тепловых сетей в Иркутске.

Фото: оператор тепловых сетей в Иркутске.