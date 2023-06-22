В Иркутске шести сотрудникам ФССП вынесли приговор за мошенничество при выплате премий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске осуждены сотрудники ГУ ФССП, похитившие деньги. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

-По данным следствия и суда, с декабря 2019 по сентябрь 2020 года, два замруководителя управления ФССП и четыре начальника отделов незаконно выплачивали завышенные премии подчиненным, - говорят в ведомстве.

После они собирали эти деньги с подчиненных и использовали по своему усмотрению. Как итог, было похищено более 1,1 миллиона рублей.

На стадии следствия несколько фигурантов уволились со службы, остальные были отстранены до вынесения приговора.

С учетом мнения прокурора одному из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом, остальные приговорены к штрафу.