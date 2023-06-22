Ограничение продажи алкоголя в Иркутске будет действовать 24 июня 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и в другие праздничные дни, жителей ждет ограничение продажи алкоголя 24 июня 2023 года. В этот день будет отмечаться День молодежи. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске 24 июня 2023 года

-24 июня с 08.00 до 23.00 из-за празднования Дня молодежи в Иркутске будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, - прокомментировали в иркутской мэрии.

Ограничение продажи алкоголя в Иркутске 24 июня 2023 года не коснется заведений общепита, говорят в администрации.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как в городе отметят День молодежи. В городе мероприятия пройдут по нескольким тематическим линиям. В их числе «Навстречу креативу», «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу спорту», «Навстречу своему делу».

Запланированы ярмарки, мастер-классы, выставки, спортивные соревнования. Стартует праздник в 14:00 - на улице Декабрьских Событий, 102 и на площади Конституции. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.