В Саянске с родителей подростка взыщут ущерб за повреждение инсталляции у ЗАГСа. Фото: телеграм-канал Олега Боровского

По решению Саянского городского суда с родителей подростка, повредившего инсталляцию у ЗАГСа, взыщут сумму ущерба в полном объеме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Олег Боровский.

-Вращающиеся лавки-кольца были отремонтированы и вновь установлены на свое место, - написал Боровский .

С законных представителей подростка же взыскан материальный ущерб в полном объеме. Олег Боровский также напомнил, что везде установлены камеры видеонаблюдения, а значит "

наказание обязательно найдет своего героя".

Ранее сообщалось, что 20 июня в рабочем поселке Железнодорожный на Усть-Илимском водохранилище погиб 25-летний мужчина. Он купался в необорудованном месте.