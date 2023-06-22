Комиссии думы Иркутска приступили к рассмотрению изменений в бюджет 2023 года Фото: Даниил ОПАРИН

Комиссии думы Иркутска начали рассмотрение внесения изменений в главный финансовый документ города и в муниципальные программы. Об этом сообщает пресс-служба думы.

-Согласно проекту бюджета, объем доходов города составляет 35,7 миллиарда рублей, расходов - 37,2 миллиарда рублей. Дефицит останется неизменным в сумме 1,5 млрд рублей (или 9,8%), - говорят в думе.

Согласно изменениям, 414 миллионов рублей направят на приобретение пассажирского транспорта, модернизацию коммунальной инфраструктуры и ремонт дорог. Еще 216 миллионов рублей пойдет на соцсферу.

В сфере дорожной деятельности 78 млн рублей дополнительно запланировано на содержание дорог, 41 млн рублей – на реконструкцию и капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что по решению Саянского городского суда с родителей подростка, повредившего инсталляцию у ЗАГСа, взыщут сумму ущерба в полном объеме.