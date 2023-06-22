В Иркутской области учрежден знак отличия «Почетный наставник»

По инициативе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в регионе учрежден новый знак отличия - «Почетный наставник Иркутской области». Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

По инициативе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в регионе учрежден новый знак отличия - «Почетный наставник Иркутской области». Для этого внесены изменения в несколько региональных законов. Инициатором выступил председатель областного парламента Александр Ведерников, соавторами стали депутаты ЗС Виктор Побойкин, Артем Лобков, Наталья Дикусарова, Кузьма Алдаров и Виталий Перетолчин.

- Президент России Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Мы вносим свой вклад в почет и уважение наших педагогов и наставников, – пояснил Александр Ведерников. - Это награда государственная, межведомственная. Долгое время наставничество было общественной нагрузкой: люди работали по зову сердца, от всей души. Теперь важно поощрить их государственной наградой. Ее будут присуждать за особые отличия самым достойным землякам.

Ежегодно звание почетного наставника будет присуждаться не более чем трем жителям Приангарья. В дополнение к награде полагается единоразовая выплата в размере 10 тыс рублей и ежемесячная доплата к пенсии, так же 10 тыс рублей.