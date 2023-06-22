В Иркутске разыскивают 34-летнего угонщика авто Семена Шульгина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают Семена Шульгина. Все дело в том, что мужчина подозревается в угоне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Сейчас оперативники отдела полиции устанавливают местоположение 34-летнего мужчины, подозреваемого в угоне, - говорят в МВД.

По имеющейся информации, в марте мужчина угнал авто с улицы гражданской Ленинского округа.

Сотрудники полиции просят жителей, которые что-либо знают о местонахождении мужчины, сообщить в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что по решению Саянского городского суда с родителей подростка, повредившего инсталляцию у ЗАГСа, взыщут сумму ущерба в полном объеме.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, просьба обратиться по телефону: 8 (902) 543-78-38 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).