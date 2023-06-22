На «Российско-китайской ярмарке культуры и искусства» представили потенциал Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Возможности для сотрудничества Иркутской области и Китайской Народной Республики в сфере культуры озвучила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Между нашим регионом и провинциями Иркутской области уже долгое время налажено сотрудничество в области культуры, - заявила она.

Полунина также добавила, что представила коллегам из Китая предложения по дальнейшему взаимодействию в этом направлении. В частности, они касаются музыкального и театрального искусства, а также кинематографии.

В 2023 году для участия в Байкальском международном кинофестивале документальных и научно-популярных фильмов «Человек и Природа» им. В.Г. Распутина поступило 19 заявок от китайских режиссёров, напомнила она.

Помимо этого, был поднят вопрос проведения концертов Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии совместно с артистами из Китая в крупных городах этой страны.