Власти Иркутской области встретились с делегацией Великого Государственного Хурала Монголии Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

Представители власти Иркутской области провели встречу с председателем Великого Государственного Хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар. Они обсудили вопросы взаимодействия Монголии и Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

-Был поднят вопрос сотрудничества в сфере развития легкой промышленности, горной добыче, здравоохранении и образовании, - говорят в парламенте.

Гомбожавын Занданшата отметил, что между странами растет взаимодействие. В частности, в случае с Иркутской областью он обратил внимание на сотрудничество в части товарооборота и подготовки кадров в вузах для различных отраслей экономики.