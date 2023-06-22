За три года Байкальск получит из бюджета Иркутской области 263 миллиона на ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал усилить контроль за ремонтом дороги, которую ремонтируют за счет средств областного бюджета. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Байкальск, сообщает пресс-служба правительства региона.

- В 2023 году этот город получил 163,3 млн рублей из регионального бюджета. На эти деньги приведут в нормативное состояние участки, которые включены в транспортный каркас Иркутской области. В течение трех лет на эти цели муниципальное образование получит 263,3 млн рублей, - говорят в правительстве.

Уточняется, что дороги, которые входят в транспортный каркас региона, имеют особое значение для местных жителей, потому что ведут к социально важным объектам. Из региональной казны были выделены деньги для приведения этих дорог в порядок, теперь местной администрации нужно определить подрядчиков и добиться высокого качества работ, отметил Игорь Кобзев.

В этом году на средства из областного бюджета в Байкальске проведут капитальный ремонт участка трассы в сторону Байкальского целлюлозно-бумажного комбината от улицы Речной до реки Солзан. Его протяженность – около километра. Стоимость работ – 90,3 млн рублей.