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НовостиОбщество22 июня 2023 12:03

За три года Байкальск получит из бюджета Иркутской области 263 миллиона на ремонт дорог

В 2023 году этот город получил 163,3 млн рублей из регионального бюджета
Елена СИНИЦА
За три года Байкальск получит из бюджета Иркутской области 263 миллиона на ремонт дорог

За три года Байкальск получит из бюджета Иркутской области 263 миллиона на ремонт дорог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал усилить контроль за ремонтом дороги, которую ремонтируют за счет средств областного бюджета. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Байкальск, сообщает пресс-служба правительства региона.

- В 2023 году этот город получил 163,3 млн рублей из регионального бюджета. На эти деньги приведут в нормативное состояние участки, которые включены в транспортный каркас Иркутской области. В течение трех лет на эти цели муниципальное образование получит 263,3 млн рублей, - говорят в правительстве.

Уточняется, что дороги, которые входят в транспортный каркас региона, имеют особое значение для местных жителей, потому что ведут к социально важным объектам. Из региональной казны были выделены деньги для приведения этих дорог в порядок, теперь местной администрации нужно определить подрядчиков и добиться высокого качества работ, отметил Игорь Кобзев.

В этом году на средства из областного бюджета в Байкальске проведут капитальный ремонт участка трассы в сторону Байкальского целлюлозно-бумажного комбината от улицы Речной до реки Солзан. Его протяженность – около километра. Стоимость работ – 90,3 млн рублей.