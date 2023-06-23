В Иркутской области усилят контроль за ремонтом местных дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области усилят контроль за ремонтом местных дорог, на которые выделены областные средства. Контроль должны осуществлять как местные власти, так и общественность, заявил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Так, в этом году город Байкальск получил 163,3 млн рублей из региональной казны на капремонты участков, которые вошли в транспортный каркас Иркутской области. В течение 3 лет на ремонт дорог Байкальск получит 263,3 млн рублей. Администрация должна определить подрядчика и добиться работ высокого качества, подчеркнул глава региона.

Напомним, в Иркутске полицейские разыскивают Семена Шульгина. Все дело в том, что мужчина подозревается в угоне. По имеющейся информации, в марте мужчина угнал авто с улицы гражданской Ленинского округа. Сотрудники полиции просят жителей, которые что-либо знают о его местонахождении, сообщить в правоохранительные органы.