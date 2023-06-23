Главу строительной фирмы обвиняют в неуплате 8,5 млн рублей налогов в Иркутске Фото: Анастасия Осипова

57-летнего руководителя ремонтно-строительной фирмы обвиняют в сокрытии дохода. По версии следствия, в 2022 году он переводил деньги компании с расчетных счетов на свой лицевой, а также на лицевые счета работников под видом зарплаты. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- После этого он осуществлял сбор денежных средств с подчиненных и использовал их на нужды предприятия, тем самым препятствуя принудительному взысканию недоимки по налогам, - говорят в ведомстве.

В итоге иркутянин не заплатил более 8,5 млн рублей налогов. По ходатайству СК на имущество и личный счет обвиняемого наложили арест на общую сумму более 4 млн. Материалы дела рассмотрят в Ленинском районном суде.

Напомним, по решению Саянского городского суда с родителей подростка, повредившего инсталляцию у ЗАГСа, взыщут сумму ущерба в полном объеме. Нарушителя нашли по камерам видеонаблюдения. На кадрах видно, как школьник пинает конструкцию. Вращающиеся лавки-кольца были отремонтированы и вновь установлены на свое место.