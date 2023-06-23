Жители части Свердловского района Иркутска остались без света утром 23 июня Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Утром 23 июня без света остались жители части Свердловского района Иркутска. Отключение произошло в 08:32. Об этом сообщают в пресс-службе компании Иркутские электросети.

- Под отключение попала часть домов на улицах Грибоедова, Гоголя, Железнодорожная 4-я, Железнодорожная 5-я, Жуковского, Звездинская, Лермонтова, Миронова, Университетский, Чернышевского, - уточняют в компании.

Бригада Южных электрических сетей выясняет причину случившегося. Восстановить электроснабжение обещают до 12:00.

Напомним, в Иркутске полицейские разыскивают Семена Шульгина. Мужчина подозревается в угоне. По имеющейся информации, в марте он угнал авто с улицы гражданской Ленинского округа. Сотрудники полиции просят жителей, которые что-либо знают о его местонахождении, сообщить в правоохранительные органы.