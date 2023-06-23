Трое детей остались без отца: боец СВО скончался в госпитале после ранения

Военный из Усть-Удинского района скончался в госпитале после ранения Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагические новости пришли в Усть-Удинский район Иркутской области. Стало известно и смерти жителя деревни Ключи, призванного в зону спецоперации во время частичной мобилизации. 36-летний Иван Барахтенко с достоинством выполнял свой долг, но был ранен и госпитализирован в Санкт-Петербург. В госпитале сибиряк скончался. Об этом сообщают в пресс-службе администрации района.

- Односельчане отзываются о Иване Олеговиче положительно и с уважением, всегда приветливый, к старшим относился с уважением, на предложение о помощи всегда откликнется, и поможет, - пишут о бойце в соцсетях администрации района. - Иван хороший семьянин, воспитывал троих детей, для которых был примером.

Известно, что после окончания школы в 2005 году Иван Олегович был призван на военную службу, где дослужился до звания «ефрейтор». Отслужив в армии, в 2008 году вернулся домой.

Похоронили мужчину на малой родине.