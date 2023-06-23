СК завел дело из-за гибели 3-летнего ребенка в пластиковой бочке в Жигаловском районе Фото: СУ СКР по Иркутской области

СК завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за трагедии в Жигаловской районе. В селе Тутура погиб 3-х летний ребенок. Во время игры в огороде он утонул в пластиковой бочке. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Все произошло 22 июня. По словам уполномоченного по правам ребенка в Приангарье Татьяны Афанасьевой, пока мама готовила на кухне, за ребенком следила старшая сестренка. Она отвлеклась, и в это время малыш забрался в емкость, объемом 1000 литров, которая была заполнена на 3/4 водой.

Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью ребенка. Правоохранителями будет дана оценка исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних.