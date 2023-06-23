Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 4:31

Житель Иркутского района через суд добился вырубки соседских сосен ради урожая

Деревья создавали тень и сырость
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Житель Иркутского района через суд добился вырубки соседских сосен ради урожая

Житель Иркутского района через суд добился вырубки соседских сосен ради урожая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель поселка Западный Иркутского района страдал из-за соседских сосен. Они создавали тень и сырость, из-за чего на его огороде плохо рос урожай. Мужчина просил хозяйку близлежащего участка убрать деревья, но та отказывалась желать это. Тогда сибиряк обратился к Фемиде и выиграл дело. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

- Иркутский районный суд удовлетворил иск в полном объеме. Исполнительный лист был передан в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов неимущественного характера ГУФССП России по Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать штрафа за неисполнение решения суда, женщина все же срубила сосны на участке.