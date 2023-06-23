Суд Братска временно запретил работу кафе, где шаурмой отравились 103 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Братский городской суд запретил работу кафе, где шаурмой отравились 103 человека, до итогового решения по иску прокурора. Ранее суд назначил его владельцу домашний арест на период предварительного следствия.

Напомним, что жители Братска массово отравились в заведении на улице Кирова 12 и 13 июня. По данным Роспотребнадзора, в совокупности пострадало свыше 100 людей, многих госпитализировали. Среди пострадавших были и дети.

Ведомство провело проверки, в результате которых выявлено множество нарушений. Специалисты взяли пробы продуктов, воды, а также смывы с кухонных приборов и техники, которые направили на лабораторные исследования. Оказалось, что сотрудниками были нарушены технологический процесс приготовления блюд, условия хранения продуктов питания и продовольственного сырья. У работников отсутствовали условия, чтобы соблюдать личную гигиену.

Исследования показали, что массовое отравление людей произошло из-за сальмонеллы.