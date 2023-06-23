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НовостиПроисшествия23 июня 2023 6:22

Пьяный мотоциклист без прав сбил 15-летнего подростка и сбежал под Братском

Школьнику понадобилась помощь врачей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пьяный мотоциклист без прав сбил 15-летнего подростка и сбежал под Братском

Пьяный мотоциклист без прав сбил 15-летнего подростка и сбежал под Братском

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 21 июня в селе Калтук Братского района неизвестный на мотоцикле сбил 15-летнего подростка. В страхе нести ответственность за ДТП водитель сбежал. Мальчику же была необходима помощь медиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате проведенных розыскных мероприятий полицейские установили скрывшиеся транспортное средство и его водителя. Им оказался 35-летний местный житель, который дал признательные показания, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что лихач не имеет водительских прав и полис обязательного страхования гражданской ответственности. Более того, результаты медосвидетельствования показали, что мужчина сел за руль пьяным.

Прокуратура Братского района поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных полицией.