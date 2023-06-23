В Иркутске на перекрестках с трамваями проводят замену бетонных плит Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на перекрестках с трамвайными путями заменяют бетонные плиты. Работы выполняют по ночам, когда нет движения трамваев и можно отключить напряжение в контактной сети. Об этом сообщает Байкал24.

-В первую очередь новые плиты ставят на перекрестках, где есть интенсивное движение. За смену бригады укладывают 10-15 штук, – рассказал директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Эти плиты устанавливают вместо резинового и асфальтового покрытия. Они состоят из износостойких материалов, они безопасны и комфортны.

Так, например, минувшей ночью установили восемь плит на перекрестке улиц Клары Цеткин и Пушкина. Ранее там уже смонтировали 24 штуки. Еще замену изношенного основания провели на пересечении Баррикад и Фучика.