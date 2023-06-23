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НовостиОбщество23 июня 2023 7:13

Следком Иркутской области завел дело из-за утонувшего в бочке 3-летнего ребенка

Все случилось 22 июня
Елена СИНИЦА
Следком Иркутской области завел дело из-за утонувшего в бочке 3-летнего ребенка

Следком Иркутской области завел дело из-за утонувшего в бочке 3-летнего ребенка

Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Жигаловском районе заведено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-Как полагает следствие, 22 июня в Жигаловском районе в емкости с водой для полива огорода утонул 3-летний ребенок, - говорят следователи.

В следкоме отмечают, что мальчик на время остался без присмотра взрослых, это и стало причиной трагедии.

Ранее сообщалось, что со слов уполномоченного по правам ребенка Иркутской области Татьяны Афанасьевой, в этот момент мама занималась готовкой на кухне, а за ребенком присматривала старшая сестра. Когда она отвлеклась, малыш забрался в емкость, объемом 1000 литров, которая была заполнена на 3/4 водой.