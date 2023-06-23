В микрорайоне Первомайский Иркутска перекрыто движение из-за работ на теплосетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В микрорайоне Первомайский Иркутской области ограничено движение транспорта. Причина - работы по вскрытию тепловой сети. Об этом сообщает городской оператор тепловых сетей.

-Движение приостановлено в микрорайоне Первомайский вблизи дома №35. Ограничение будет действовать с 11.00 23 июня и до 17.00 27 июля, - рассказывают в компании.

Отмечается, что место проведения работ уже отмечено на сайте и в приложении "Яндекс.Карты". Его можно увидеть в режиме "пробки".

Иркутянам принесли извинения за доставленные неудобства, а также попросили планировать свой маршрут заранее.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на перекрестках с трамвайными путями заменяют бетонные плиты. Работы выполняют по ночам, когда нет движения трамваев и можно отключить напряжение в контактной сети.