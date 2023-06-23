В Иркутске полиция разыскивает 26-летнего Константина Третьякова

Фото: пресс-служба МВД по Иркутской области

В Иркутске объявлен в розыск 26-летний Константин Третьяков. Ориентировка на молодого человека появилась на официальном сайте областного МВД.

По данным ведомства, житель Иркутска нашел телефон на улице Олега Кошевого, однако хозяину мобильник не вернул. Полицейские просят горожан сообщить о местонахождении подозреваемого или явиться в отделение полиции Константину Третьякову лично.

- На вид подозреваемому 26-30 лет, стрижка короткая, глаза карие. По имеющейся информации может находиться на автомоечных станциях в Ленинском районе Иркутска, - уточнили в пресс-службе МВД.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Константина Третьякова сообщить по телефонам: 8 (902) 543-78-38 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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