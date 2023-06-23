В Иркутске на улице 3-й Огородной сносят самовольную двухэтажную постройку Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске на улице 3-й Огородной сносят самовольно построенное двухэтажное нежилое здание. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Объект не получал разрешительную документации. Сам собственник участок не освободил, поэтому было принято решение сносить постройку, - пояснили в иркутской мэрии.

Здание сносят подрядчики по муниципальному контракту. Работы выполнят до конца июня, после с собственника объекта взыщут расходы.

Напомним, это уже третье самовольно возведенное строение, которое демонтируют в этом месяце в Иркутске. Ранее подобные работы проводили на улицах Депутатской и Радищева.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Первомайский Иркутской области ограничено движение транспорта. Причина - работы по вскрытию тепловой сети.