Переданную матери в Таджикистан девочку из Иркутской области вернут в приемную семью

Суд, рассмотрев это резонансное дело, встал на сторону приемных родителей. Фото из личного архива героев публикации.

В Иркутской области приемная девочка должна вернуться к опекунам после того, как ее передали матери в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Напомним, в 2017-м году семья взяла под опеку двухмесячную девочку, в свидетельстве о рождении которой в графах «отец» и «мать» стояли прочерки. Однако через год биологическая мать заявила, что намерена увести дочь в Таджикистан, и подала в суд с просьбой расторгнуть договор об опекунстве. Тогда женщина ребенка выиграла суд и увезла дочь в другую страну.

Спустя пять лет судебных разбирательств Качугский районный суд постановил вернуть в приемную семью ребенка. Решение вступило в законную силу.

— В ее комнате все осталось так же, на месте ее игрушки и любимые вещи. Мы ее ждем и надеемся, что она скоро приедет домой, — рассказал КП-Иркутску приемный отец девочки Михаил.

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