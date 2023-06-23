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НовостиОбщество23 июня 2023 9:01

Переданную матери в Таджикистан девочку из Иркутской области вернут в приемную семью

Решение суда вступило в законную силу
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суд, рассмотрев это резонансное дело, встал на сторону приемных родителей. Фото из личного архива героев публикации.

Суд, рассмотрев это резонансное дело, встал на сторону приемных родителей. Фото из личного архива героев публикации.

В Иркутской области приемная девочка должна вернуться к опекунам после того, как ее передали матери в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.

Напомним, в 2017-м году семья взяла под опеку двухмесячную девочку, в свидетельстве о рождении которой в графах «отец» и «мать» стояли прочерки. Однако через год биологическая мать заявила, что намерена увести дочь в Таджикистан, и подала в суд с просьбой расторгнуть договор об опекунстве. Тогда женщина ребенка выиграла суд и увезла дочь в другую страну.

Спустя пять лет судебных разбирательств Качугский районный суд постановил вернуть в приемную семью ребенка. Решение вступило в законную силу.

— В ее комнате все осталось так же, на месте ее игрушки и любимые вещи. Мы ее ждем и надеемся, что она скоро приедет домой, — рассказал КП-Иркутску приемный отец девочки Михаил.

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