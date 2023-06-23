Хотел угостить даму колбасой: жителя Иркутской области задержали за грабеж в супермаркете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

-В отделение полиции поступил сигнал, что в Братске на улице Вокзальная мужчина похитил из магазина колбасу и сливочное масло, - говорят в МВД.

Как рассказал сам мужчина, он хотел угостить даму, но денег у него не было. Поэтому он зашел в магазина, откуда и украл продукты.

Сейчас 29-летний мужчина задержан, он все сбыл на местном рынке.

Заведено уголовное по статье о грабеже. Житель находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Жигаловском районе заведено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка. Дело заведено по статье о причинении смерти по неосторожности.