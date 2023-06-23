В Тулуне жителя приговорили к 7,5 годам колонии за убийство по неосторожности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Тулуне осужден местный житель за избиение, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-По данным суда, 1 января 2019 года подсудимый пил алкоголь со знакомыми в Тулуне. В один момент он не мог найти свой телефон, решил, что потерпевший причастен к этому, - говорят в прокуратуре.

Тогда он начал избивать мужчину руками, ногами по голове и другим частям тела. Избитый вышел на улицу, там наступила смерть.

Злоумышленник свою вину не признал. В результе тулунчанина приговорили к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.