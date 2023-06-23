В Иркутской области в шорт-лист фестиваля "Человек и Природа" вошли 32 фильма Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Байкальском международном фестивале «Человек и Природа» участниками станут 32 фильма. В их числе десять документальных, семь научно-популярных, три игровых и 12 анимационных картин. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- Всего на конкурс было подано 912 заявок из 72 стран мира. Лидером традиционно стала Россия, - говорят в правительстве.

Известно, что на фестиваль заявились режиссеры из Французской Полинезии, Китая, Турции, Туниса, США, Швейцарии, Ирана, Аргентины и других стран мира. С 19 по 30 сентября эти фильмы покажут зрителям и международному жюри, они определят победителей.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области развернуто пять площадок для проведения федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.