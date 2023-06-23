В Иркутске на улице Богдана Хмельницкого перекроют движение транспорта Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С 24 по 25 июня и с 1 по 2 июля будет закрыто движение на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Речь идет об участке от улицы Тимирязева до Карла Маркса, - говорят в иркутской мэрии.

В связи с этим также изменятся схемы движения транспорта. Например, автобусы №6, 29, 33, 39 при направлении в центр города после улицы Дзержинского будут сворачивать на Чехова, Карла Маркса и далее пойдут по маршрутам.

Остановка «Ц. Рынок» будет перенесена с Богдана Хмельницкого на Чехова (на место остановки автобусов №№ 14, 28р, 30, 37, 65).

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Первомайский Иркутской области ограничено движение транспорта. Причина - работы по вскрытию тепловой сети.