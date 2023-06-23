В Иркутске из-за Дня молодежи изменится маршрут движения автобуса №5к Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске 24 июня пройдут мероприятия в честь Дня молодежи. Из-за этого горожан предупредили о дорожных ограничениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Так, с 12:00 до 22:00 будет закрыто движение транспорта по улице Декабрьских Событий на участке от Советской до Плеханова, - говорят в администрации города.

В связи с этим автобусы №5к в направлении центра города после улицы Депутатской проследуют по Трилиссера и Партизанской. Также уточняется, что будут исключены остановки «1-я Советская» и «Площадь Декабристов».

Ранее сообщалось, что с 24 по 25 июня и с 1 по 2 июля будет закрыто движение на улице Богдана Хмельницкого. Речь идет об участке от улицы Тимирязева до Карла Маркса.