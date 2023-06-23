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НовостиОбщество23 июня 2023 13:48

В Иркутской области аграрии приступили к заготовке кормов для скота

Аграрии уже скосили 486 га кормовых культур
Елена СИНИЦА
В Иркутской области аграрии приступили к заготовке кормов для скота

В Иркутской области аграрии приступили к заготовке кормов для скота

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Аграрии Иркутской области приступили к заготовке сочных и грубых кормов для крупного рогатого скота на зимне-стойловый период. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Аграрии уже скосили 486 га кормовых культур, в сенажную яму заложили 1,6 тысячи тонн сенажа. Прогнозируется превышение плановых объёмов заготовки, - говорят в правительства.

В планах же заготовить 201,5 тысячи тонн сена, 287,5 тысячи тонн сенажа и 243,3 тысячи тонн силоса.

Ранее сообщалось, что с 24 по 25 июня и с 1 по 2 июля будет закрыто движение на улице Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.