В Забайкальском крае врачи помогли ребенку побороть низкорослость Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Забайкалье есть мальчик - Ваня Власов. Он имеет редкое эндокринное заболевание. Главным желанием ребенка было вырасти, его рост был всего 94 сантиметра к пяти годам. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Рост при рождении стандартный был 53 сантиметра. Но за первые 9 месяцев прибавка была относительно небольшая, - передает телеканал.

Маму ребенка все вокруг успокаивали, говорили, что у них дети тоже поздно "стрельнули". Однако все-таки все дело оказалось в том, что у Вани недостаток гормона соматотропина, который вырабатывается гипофизом. В регионе на сегодняшний день с аналогичной проблемой борются более 30 детей.

Сейчас малышу вводят специальные инъекции, его рост увеличился до 118 сантиметров.