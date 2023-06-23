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НовостиОбщество23 июня 2023 15:59

В Братске из-за Дня молодежи будет действовать запрет на продажу алкоголя

День молодежи отмечается 24 июня
Елена СИНИЦА
В Братске из-за Дня молодежи будет действовать запрет на продажу алкоголя

В Братске из-за Дня молодежи будет действовать запрет на продажу алкоголя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Братске 24 июня из-за Дня молодежи будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-Ограничение будет действовать с 08.00 до 23.00, оно распространяется на предприятия розничной торговли. Исключение - заведения общепита.

В течение дня сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды, в рамках которых будут проверять соблюдение требований закона. В том случае, если запрет будет нарушен, предусмотрен штраф.

Ранее сообщалось, что