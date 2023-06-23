В Братске из-за Дня молодежи будет действовать запрет на продажу алкоголя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Братске 24 июня из-за Дня молодежи будет действовать запрет на продажу алкоголя. Об этом сообщает ТРК "Братск".

-Ограничение будет действовать с 08.00 до 23.00, оно распространяется на предприятия розничной торговли. Исключение - заведения общепита.

В течение дня сотрудники правоохранительных органов будут проводить рейды, в рамках которых будут проверять соблюдение требований закона. В том случае, если запрет будет нарушен, предусмотрен штраф.

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