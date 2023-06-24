Пенсионерка из Черемхово отдала лжеброкеру и псевдоюристу более 800 тыс. рублей

Женщина пыталась заработать на инвестициях Фото: Мария ЛЕНЦ

Еще один случай мошенничества произошел в Черемхово. В отдел полиции обратилась 66-летняя местная жительница. Она рассказала, что увидела в сети рекламу объявления о быстром заработке с помощью инвестирования в акции. Об этом сообщает пресс-служба МВД Иркутской области.

- По указанной в объявлении ссылке она заполнила анкету, после чего ей позвонил мужчина, представился сотрудником компании. Не имея опыта в данной сфере деятельности и не проверив легитимность организации, пожилая женщина внесла свыше 800 тысяч рублей в качестве стартового капитала, - говорится в сообщении.

После того как пенсионерка не смогла вывести денежные средства, она решила обратиться к юристам. Она нашла объявление в сети, связалась по указанному номеру и рассказала про свою ситуацию. Оказалось, что и здесь ее поджидали мошенники. Собеседник пояснил, что он занимается международными переводами и нужно заплатить за конвертацию 87 тысяч рублей. Женщина перевела деньги на указанный счет. После того как мошенники вновь попросили ее перевести еще 40 тыс. рублей, она поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».