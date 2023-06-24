23 жителя Иркутской области нарушили требования пожарной безопасности за неделю

На территории Иркутской области продолжается пожароопасный сезон. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Иркутской области продолжают нарушать требования пожарной безопасности. Только за минувшую неделю составлено 23 протокола об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

- На территории Иркутской области продолжается пожароопасный сезон, а в северных районах региона из-за существующего высокого риска возникновения пожаров действует особый противопожарный режим, который запрещает выход в лес и использование открытых источников огня, - напоминают в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного периода в регионе составлено 585 протоколов за нарушения требований пожарной безопасности. Из них 131 протокол составлен в условиях действия особого противопожарного режима.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиме 2-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Малыш остался без присмотра взрослых, забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Ему понадобилась помощь врачей.