Спасатели помогли туристам выбраться из леса в Шелеховском районе

Компания из трех человек сошла с туристической тропы и потерялась в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели помогли группе туристов выбраться из леса в Шелеховском районе. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Иркутской области. Накануне, поздно вечером, на телефон системы-112 поступило сообщение о том, что три человека заблудились в лесу возле скальника «Витязь».

- Звонивший мужчина пояснил, что они шли по туристической тропе и в какой-то момент сошли с нее. Вернуться обратно уже не получилось. В течение нескольких часов компания безрезультатно пыталась выйти на тропинку. С наступлением темного времени суток надежда найти дорогу домой развеялась, - говорится в сообщении.

Тогда туристы позвонили в службу спасения. Диспетчер успокоил двоих парней и девушку, объяснил как отправить геолокацию с телефона и попросил не покидать место до прибытия спасателей. Сотрудники МЧС обнаружили компанию около часу ночи. Они эвакуировали их в город. Спасательная операция закончилась успешно. Все трое человек в порядке, никому не понадобилась медицинская помощь.

Ранее КП-Иркутск рассказывала историю спасения потерявшейся 29-летней собирательницы шишек из Бурятии. Девушка одна блуждала по лесу 18 дней.