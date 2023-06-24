Шесть человек погибли на водоемах Иркутской области с начала лета

В Иркутской области с начала лета на водоемах погибли уже шесть человек. Фото: МЧС Иркутской области

В Иркутской области с начала лета на водоемах погибли уже шесть человек. Из них двое – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Иркутской области.

- Один из трагических случаев произошел 20 июня в поселке Железнодорожный на Усть-Илимском водохранилище. В необорудованном для купания месте погиб мужчина 1998 года рождения. Его тело было поднято водолазами. Глубина в районе проведения работ составляла от 20 до 52 метров, - говорится в сообщении.

Тем временем сотрудники поисково-спасательного отряда продолжают поиски мужчины в поселке Юрты в Тайшестком районе. Местный житель 1987 года рождения утонул в местном карьере. Сотрудники ГИМС призывают жителей региона быть более ответственными при выборе места отдыха у воды, обращать внимание на запрещающие знаки и не купаться в необорудованных местах.