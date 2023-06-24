В поселке Мама осудили мужчину, отрубившего пальцы рук двум женщинам

Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

47-летний житель Мамско-Чуйского района отправится в колонию за то, что отрубил пальцы рук двум женщинам. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

- Суд установил, что в ночь с 3 на 4 декабря 2022 года мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых в квартире в поселке Мама. Вдруг он решил, что две женщины похитили бутылку с алкоголем. Вооружившись топором, он поочередно нанес удары по руке каждой из них. В результате преступления каждая из потерпевших лишилась двух фаланг пальцев, говорится в сообщении.

Служители Фемиды признали мужчину виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью». Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии.