Капитальный ремонт спортивной школы в Нижнеудинске завершится в 2023 году

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Капитальный ремонт Нижнеудинской спортивной школы завершится в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- В помещении спортивных залов планируется уложить специальное покрытие, выровнять стены и установить стеновые панели. В здании будут проведены работы по ремонту потолка, крыши, системы отопления, сделано крыльцо, а также ремонт коридора спортшколы, - говорится в сообщении.

На сегодняшний день подрядчики полностью провели демонтажные работы, делают стяжку пола. На проведение всех работ предусмотрено более 10 миллионов рублей. Ремонт проводится в рамках областной госпрограммы. Он должен завершиться в 2023 году.