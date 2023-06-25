Почти 5 часов спасатели тушили пожар в крупном магазине Усть-Илимска

Горело крупное торговое предприятие на ул. Энгельса в Усть-Илимске. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Даже ночью спасатели стоят на страже нашей с вами безопасности. Так, в 00:31 25 июня на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение. Горело крупное торговое предприятие на ул. Энгельса в Усть-Илимске. На место незамедлительно были направлены 6 пожарных расчетов. На момент прибытия горела крыша магазина по всей площади. Она могла обрушиться в любой момент. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

- Тушение осложнялось тем, что пожарные не могли войти внутрь, так как металлокаркасное здание состояло из сэндвич панелей, которые от высокой температуры теряли свою прочность и в любой момент могли обрушиться. В целях безопасности тушение осуществлялось на расстоянии. Обстановку осложняло и большое количество горючего товара и упаковки, которые хранились на стеллажах под потолком», - рассказал начальник службы пожаротушения города Усть-Илимска Евгений Смирнов.

Только почти в три часа ночи удалось потушить пожар на 1296 квадратных метров, а в 05:05 полностью ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших. В результате пожара магазин уничтожен полностью. Причина пожара устанавливается, назначен ряд специальных пожарно-технических экспертиз.