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НовостиПроисшествия25 июня 2023 2:40

Прокуратура установит обстоятельства крупного пожара в Усть-Илимске

Крупный магазин сгорел ночью 25 июня в Усть-Илимске
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Ночью 25 июня в 00:31 загорелся крупный магазин.

Ночью 25 июня в 00:31 загорелся крупный магазин.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники межрайонной прокуратуры установят все обстоятельства и причины крупного пожара в Усть-Илимске. Оказалось, ночью 25 июня в 00:31 загорелся крупный магазин. Потушить его удалось только в 05:05. Огонь уничтожил полностью все здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Прокуратура поставила на контроль, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками МЧС в связи с поступившим сообщением о возгорании в здании крупного торгового предприятия города Усть-Илимска, - говорят сотрудники прокуратуры по Иркутской области.

Если сотрудники ведомства найдут нарушения закона, то будут приняты меры реагирования в сфере соблюдения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. А причину пожара установят дознаватели. Также сейчас назначен ряд специальных пожарно-технических экспертиз.