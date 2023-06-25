Прокуратура установит обстоятельства крупного пожара в Усть-Илимске

Ночью 25 июня в 00:31 загорелся крупный магазин. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники межрайонной прокуратуры установят все обстоятельства и причины крупного пожара в Усть-Илимске. Оказалось, ночью 25 июня в 00:31 загорелся крупный магазин. Потушить его удалось только в 05:05. Огонь уничтожил полностью все здание. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Прокуратура поставила на контроль, а также ход и результаты процессуальной проверки, организованной сотрудниками МЧС в связи с поступившим сообщением о возгорании в здании крупного торгового предприятия города Усть-Илимска, - говорят сотрудники прокуратуры по Иркутской области.

Если сотрудники ведомства найдут нарушения закона, то будут приняты меры реагирования в сфере соблюдения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. А причину пожара установят дознаватели. Также сейчас назначен ряд специальных пожарно-технических экспертиз.