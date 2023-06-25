Аллею двух святителей торжественно открыли в Иркутске

В торжественной церемонии приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

На днях в сквере около Знаменского монастыря Иркутска состоялось долгожданное событие для всех верующих. Там открыли аллею двух святителей: Иннокентия Вениаминова и Иннокентия Кульчицкова. В торжественной церемонии приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан и директор Иркутского областного краеведческого музея Сергей Cтупин. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации столицы Приангарья.

– Эти две выдающиеся личности чрезвычайно похожи: святые, безгранично преданные православной вере. Они прославили Россию во всем мире. И зачастую, у многих их образ сливается воедино. Открытие аллеи с информационными стендами поможет иркутянам и гостям города узнать о заслугах каждого из них, – отметил мэр города Руслан Болотов.

Сейчас в аллее стоят 10 стендов, на которых размещено описание жизненного пути, духовного и культурного наследия прославленных святых. На каждом фото находятся QR-коды, по которым доступны фильмы и презентации.