Полмесяца в Иркутске ищут полуторагодовалую Кристину Докучаеву

Ориентировки с описанием внешности девочки направлены в населенные пункты. Фото:поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уже полмесяца в Иркутске разыскивают полуторагодовалую Кристину Докучаеву. Еще 9 июня малышка вместе со своей мамой отдыхали в компании на берегу реки Ушаковка. Через какое-то время взрослые обнаружили, что ребенок исчез из виду. Именно там крошку и видели последний раз. После исчезновения ребенка, родители обратились в полицию.

В первые дни кроху искали буквально везде: на земле, на воде и даже с воздуха. Полицейские и волонтеры по нескольку раз обошли оба берега реки. Все безрезультатно. Позже поисковая собака кинологов взяла след Кристины. К сожалению, он обрывался у реки. Тогда следователи и предположили, что с девочкой произошел несчастный случай – она могла утонуть. Было заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

После этого для поисковой операции были задействовали лодки с сетями, подводные дроны и специальное оборудование. Водолазы несколько раз погружались в точки, которые заинтересовали поисковиков благодаря снимках с квадрокоптеров. Но и это не привело к результату. Как рассказывали корреспонденту КП-Иркутск волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», условия для работы крайне сложные: течение реки быстрое, а уровень воды из-за дождей поднят. К тому же в воде много коряг и завалов. Из-за этого добраться до некоторых мест физически очень сложно.

На шестой день после исчезновения Кристины полицейские расширили зону поисков. Ориентировки с описанием внешности девочки направлены в населенные пункты, которые расположены ниже по течению Ангары. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари.