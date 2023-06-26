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НовостиОбщество26 июня 2023 0:54

Опасные погодные явления обрушатся на Иркутск 26 июня

В Иркутской области прогнозируются очень сильные дожди
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов

Местами по области ожидается высокая пожароопасность лесов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 26 июня, в Иркутской области ожидаются опасные погодные явления. Об этом предупреждают местные синоптики. По их данным, на область обрушатся сильные дожди, а также на регион надвигается штормовой ветер, скорость которого будет достигать 17 м/с.

— В понедельник по области местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди, грозы, при грозах усиление северо-западного, юго-западного ветра до 15-17 м/с, — предупреждают метеорологи.

Также в Иркутской области сохраняется четвертей класс — высокий — пожароопасности.

Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, днём столбик термометра поднимется до +20 градусов, обещают синоптики.

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