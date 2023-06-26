Рэпер Баста перенес концерт в Иркутске на неопределенный срок

Концерты перенесены не только в Иркутске, но еще и в Красноярске 25 июня и Хабаровске 29 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутске отменен концерт Василия «Басты» Вакуленко. Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях. По их словам, новая дата концерта еще неизвестна.

Встревоженных поклонников рэпера поспешили успокоить: все купленные билеты продолжат действовать, необходимо лишь дождаться объявления новой даты, которую организаторы обещают сообщить совсем скоро. Однако расстроенные новостью фанаты обвинили организаторов в том, что информацию сообщают лишь за 1-3 дня до концерта.

— Это вообще какой-то бред! Люди планируют поездку на концерт задолго до него: покупают билеты на автобусы, бронируют жилье, а предупреждают их за один день до отмены, — возмущаются люди в социальных сетях.

Почему отменили сразу три концерта в разных городах России, неизвестно.

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