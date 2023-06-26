Жительница Иркутской области через прокуратуру добилась выплаты ежемесячного пособия

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона Фото: Даниил ОПАРИН

В Тулуне прокуратура защитила права матери, нуждавшейся в ежемесячном пособии. Женщина обратилась в уполномоченный орган за социальной поддержкой, однако получила отказ, аргументированный тем, что жительница Иркутской области не имеет постоянного источника дохода.

Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации и ведомство встало на ее защиту. В надзорном органе подчеркнули, что отказ в выплатах был незаконным.

— Прокуратура не согласилась с принятым решением, поскольку данное основание не распространялось на заявительницу, осуществляющую уход за ребенком до достижения им возраста 3 лет, — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки решение принято незаконным и отменено. Сейчас жительница Тулуна получают все положенные на ее ребенка выплаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области хотят возобновить выплату в 200 тысяч рублей для контрактников СВО (подробности)